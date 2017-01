Bezprostředně po jeho tamní premiéře na něj byly reakce různé. Někteří tvrdili, že je dojemnou a upřímnou výpovědí o Müllerově životě, jiní zase soudili, že neukazuje zpěváka jako statečného muže ochotného poprat se s nástrahami života, nýbrž spíše jako trosku.

Tvůrci se pustili do debaty s diváky a téma filmu plnilo prostor v médiích několik týdnů.

Natáčení dokumentu trvalo tři roky. Tvůrci pořídili více než dvě stě hodin materiálu. Měli možnost využít i soukromé záběry natočené samotným Müllerem.

Remo v dokumentu nevytahuje na světlo málo známé detaily ze zpěvákova soukromého života. Ukazuje sice jeho soukromí, jeho vnitřní boje a nevyřešené konflikty, ale místo bulvárního rázu přichází s výpovědí o člověku, který je pevně chycen v koloběhu, ze kterého nemůže, nebo nechce vystoupit.

„Točím filmy o lidech, kteří mě fascinují, a vždy přitom myslím i na diváka. Na tvorbě Richarda Müllera jsem vyrůstal, všechny jeho texty jsem znal nazpaměť. Byla to pro mě pocta a splněný sen spolupracovat s ním. Byl to podnětný průnik do světa showbyznysu u nás,“ sdělil slovenským médiím režisér Remo.

„Myslím si, že jsme se navzájem respektovali a měli rádi, práce nás těšila. Důležité pro mě bylo pochopit, jak funguje prostředí kolem Richarda. Protože prostředí a lidé, se kterými se setkáváme, se kterými pracujeme a žijeme, nás ovlivňují. Kladli jsme důraz zejména na to, abychom zachytili a zprostředkovali nabytý dojem z tohoto prostředí,“ dodal Remo.

Richard Müller na sebe v loňském roce upozornil výborně přijatým albem nazvaným 55. Autorem hudby na něm je český skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý, texty napsal slovenský autor Peter Uličný.

Müller na tomto albu pokračoval ve vydávání počinů, na nichž jsou písně z let, kdy obě číslovky věku byly stejné.