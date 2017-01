Videoklip Prague (In the City) se odehrává na několika místech v Praze a je tak svým způsobem věnován všem, kteří se do toho města přistěhovali. „Spousta lidí se stěhuje někam pryč a doufá, že jim to v něčem zásadním pomůže, ale já si myslím, že si člověk své problémy i radosti nese s sebou,“ říká zpěvák a kytarista Albert Černý a dodává, že o tom je text písně.

V současnosti pracují Lake Malawi na dokončení debutové desky Surrounded By Light, která vyjde na konci roku 2017. Křest alba je naplánovaný na 5. prosince do Brna na Flédu a 6. prosince do pražského Paláce Akropolis.

Lake Malawi vznikli po rozpadu Charlie Straight v září 2013. Během svého působení stihli vystoupit v rádiu BBC London, na britském festivalu The Great Escape a předskakovat kapele Thirty Seconds to Mars a zpěvákovi Mikovi.

Skupinu tvoří frontman Albert Černý (zpěv, kytara), Patrick Karpentski (kytara), Jeroným Šubrt (baskytara) a Antonín Hrabal (bicí). V květnu 2015 vyšlo debutové EP s názvem We Are Making Love Again.