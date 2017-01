Paul McCartney by se tak mohl k písním dostat bez ohledu na to, jak je vydavatel koupil nebo získal. Žalobu podal u amerického soudu v New Yorku. Žádá „potvrzení vlastnictví, které je zaručeno americkým zákonem“, tvrdí McCartneyho zástupce.

Legendární hudebník, který 18. června oslaví už 75. narozeniny, se obává, že by druhá strana mohla předání schválně protahovat, a proto začal jednat s velkým předstihem. Vychází ze zákona z roku 1976, který říká, že práva na umělecká díla vytvořená před rokem 1978 mají být vrácena autorům po 56 letech, uvedl server RollingStone. Na mladší díla mnou vznést nároky 35 let poté, co se jich vzdali nebo je prodali. V USA tak chtěli dosáhnout toho, aby autoři populárních písní a jejich dědicové mohli získat zpět práva na své písně. Na rozdíl od kontinentálního evropského práva anglosaské umožňuje autorská práva prodat, a nejen poskytnout.

Vzhledem k tomu, že McCartney s Johnem Lennonem začínali už v roce 1962, tato podmínka by měla být v roce 2018 splněna. Společnost Sony/ATV to jistě nepotěšilo. Zatím vydala diplomaticky zaobalené prohlášení, kde tvrdí, že „má nejvyšší úctu k Siru Paulu McCartneymu, se kterým má dlouhý a oboustranně uspokojivý vztah.“

Beatles v šedesátých letech. Zleva Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney a John Lennon.

FOTO: Universal Music

„Spolupracovali jsme se Sirem Paulem a dědici zesnulého Johna Lennona desítky let na ochraně, uchování a propagaci dlouhodobě hodnotného písňového katalogu. Jsme zklamáni, že podali tuto žalobu, která je, jak věříme, zbytečná a předčasná.“

McCartney a jeho právníci doufají, že americký zákon bude u newyorského soudu nadřazen různým smlouvám, které byly uzavřeny ve Velké Británii. V osmdesátých letech koupil katalog Beatles Michael Jackson. Podle knihy Michael Jackson, Inc. měla v roce 2014 firma Sony/ATV hodnotu asi dvě miliardy dolarů, přičemž Jacksonovi dědicové vlastnili polovinu, ale v roce 2016 ji prodali.

Duran Duran ale u britského soudu o práva na skladby, jako byly Rio nebo bondovská A View To a Kill, prohrály, protože podle verdiktu se americký zákon nevztahuje na Británii. Do procesu byl zapojen i newyorský soud, na který se obrátil McCartney.

„Před časem se v médiích objevil nápad, že Michael Jackson se chystal odkázat mi svůj podíl na písních Beatles, což bylo kompletně vymyšlené a nevěřil jsem tomu ani vteřinu,“ uvedl Paul McCartney v roce 2009 po smrti krále popu.