„Impulsem pro vznik Festivalu krátkých filmů Praha před dvanácti lety byla snaha karlovarského festivalu představovat pravidelně českému publiku filmovou tvorbu z oblasti krátkých filmů. Každoročně jsme se při přípravě MFF Karlovy Vary setkávali se zajímavými tituly z této oblasti, které vzbudily ohlas karlovarského publika, ale v rámci festivalu jsme mohli uvádět pouze některé z nich. Proto jsme se rozhodli založit samostatný festival zaměřený speciálně na tuto filmovou tvorbu,” řekl Jiří Bartoška, prezident MFF Karlovy Vary.

”Již od prvního ročníku provázel Festival krátkých filmů Praha velký zájem, a to nás přesvědčilo, že pro podobnou přehlídku je u nás prostor, tak jak je to běžné ve světě, kde mají dlouhou tradici. Jsme rádi, že se Festival krátkých filmů Praha stal plnohodnotnou akcí a diváci si na něj již dvanáct let nacházejí cestu.“

Korea i Nepál



„Letošní mezinárodní soutěž jsme rozšířili na čtyři soutěžní bloky, ve kterých představíme dvacet jedna filmů z osmnácti zemí světa – mezi nimi třeba snímky z Jižní Koreje, Kyrgyzstánu, Indonésie nebo Nepálu. Tradičně uvedeme i další snímky v širokém nesoutěžním programu, mapujícím dění ve světové krátkometrážní kinematografii. Zvláštní pozornosti se tentokrát bude těšit teritorium Velké Británie, protože Britská filmová a televizní akademie má výročí 70 let existence a my vzhledem k tomuto jubileu připomeneme několik filmů a režisérů v sekci BAFTA 70. A z Británie pochází i kolekce temně fantaskních příběhů natočených podle povídek jednoho z nejoriginálnějších současných britských spisovatelů - Uvěřitelné příběhy Neila Gaimana,“ uvedl Karel Spěšný, programový ředitel Festivalu krátkých filmů Praha.

Hlavní dramaturgyně Festivalu krátkých filmů Praha Radka Weiserová dodala: „Ale myslíme i na české krátké filmy. Mladým talentům je věnována sekce České filmy a v doprovodném programu festival představí selekci Check the Czechs XXL - filmy z každoroční výběrové kolekce Českého filmového centra, některé z filmů nominovaných na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2016 a také 3 filmy, jež vznikly v rámci soutěžního projektu Short Stream internetové televize Stream.cz. Navíc opět letos pořádáme industry program věnovaný aktuálním tématům vývoje a distribuce krátkého filmu.“

Genderové stereotypy



Současnou mladou filmařskou generaci zastoupí i švédská režisérka Ninja Thyberg. Její krátké filmy si originálním způsobem pohrávají s tématy genderových i sociálních stereotypů, sexuality, chápáním vlastního těla nebo s konceptem vztahu touhy, moci a ovládání. Filmy, v nichž se postavy, situace a vztahy rozhodně nevyvíjejí způsobem, který byste čekali, to je sekce Boyz and Girlz: Ninja Thyberg.

Trouble Every Day, program, který polechtá vaši bránici a ve kterém uvidíte, že špatné dny mohou být ještě o dost horší a že v tom rozhodně nejste sami. Žánrově pestrou směsici, představující výběr toho nejoriginálnějšího, co na Balkáně za posledních pár let vzniklo, promítáme v sekci Srdečné pozdravy z Balkánu. Sekce Labo, tvořená filmy vyrobenými netradičními a inovativními postupy, letos nabídne třeba halucinogenní klip od Romaina Gavrase, animovaný dokument o závislosti na počítačových hrách nebo smutné rozloučení vojenského dronu s místem působiště.

Extrémní tečkou pro otrlé diváky bude tradiční Brutal Relax Show. Hodně podivný mix pro filmové fajnšmekry, které i letos programem složeným ze třinácti filmů a jednoho překvapení provede herečka Simona Babčáková. Mezi nimi se do Česka vrátí svým filmem The Pound Hole duo DANIELS známé z MFF Karlovy Vary (Švýcarák) či vítěz kategorie Nejlepší krátký film z Cannes Lions Davide Gentile s filmem vytvořeným pro Světový den zdraví v roce 2016.

Ani letos festival nezapomene na nejmenší diváky. Děti od 5 do 8 let se mohou těšit do pražských kin Bio Oko, 21.1.2017 od 15:00 a Aero, 22.1.2017 od 15:00. Program Pragueshorts dětem pořádá Festival krátkých filmů Praha ve spolupráci s Aeroškolou. Více na www.pragueshorts.com.