Jamiroquai vznikli v roce 1992 kolem energického frontmana Jaye Kaye. Inspiroval je funk ze sedmdesátých let, který obohatili o nový zvuk digitální éry. Debut Emergency on Planet Earth byl v roce 1993 přijat nadšeně a platí dodnes za klasiku.

Dobré byly i další desky jako The Return of the Space Cowboy se singlem Space Cowboy nebo Travelling Without Moving, která přinesla mimo jiné velké hity Virtual Insanity a Cosmic Girl. Skupina získala ceny Grammy, MTV Video Music Awards i Mobo Awards a prodala desítky miliónů alb.

„Obnovení Jamiroquai se svým frontmanem Jay Kayem přijedou do Ostravy s čerstvou ,kosmickou‘ energií. Předvedou svoji strhující taneční show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra,“ vzkázala ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Na Colours of Ostrava v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic vystoupí také Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.