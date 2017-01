Žalobu na určení vlastnictví podal John Mucha loni v dubnu. Veřejně ji bude projednávat soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Martina Tvrdková. Podle vyjádření Nadace Mucha se bude muset vypořádat s otázkou, zda se Praha vlastníkem epopeje vůbec stala. John Mucha dříve uvedl, že pokud by spor vyhrál, mohlo by se dílo z metropole vrátit do Moravského Krumlova. Na tamním zámku bylo vystaveno desítky let.

Praha nároky Johna Muchy na sérii dvaceti velkoformátových pláten odmítá. Dlouhodobě trvá na stanovisku, že je řádným a výlučným vlastníkem souboru. Malířův příbuzný zastává názor, že epopej by neměla cestovat do zahraničí, protože to nebylo záměrem autora, který dílo věnoval Praze, a tím i celému českému národu. Obává se poškození obrazů. Proti vyvezení památky vznikla petice, kterou vedle Muchy podepsal i starosta Moravského Krumlova.

Do Prahy se cyklus za velké mediální pozornosti přestěhoval v roce 2012. Přesun vyvolal vlnu nevole nejen v Moravském Krumlově, ale i u vedení Jihomoravského kraje a části veřejnosti. Muchova rodina se mu snažila zabránit soudně. Do konce loňského roku pak byla epopej k vidění v pražském Veletržním paláci, kam si ji přišlo prohlédnout přes 380 000 návštěvníků.

Slovanská epopej ve Veletržním paláci

FOTO: Petr Horník, Právo

V prvním lednovém týdnu začalo snímání pláten. V pondělí jich mají restaurátoři stočených na speciálních válcích celkem 13, do konce týdne by měla všechna plátna skončit v přepravních boxech. Poté budou čekat v klimatizovaném depozitáři Národní galerie na cestu do Japonska. Restaurátor zodpovědný za přesun Tomáš Berger řekl, že epopej se dostane do Tokia třemi spoji mířícími přes Frankfurt.

Zatím není jasné, zda bude turné pokračovat i do Číny - ministerstvo kultury to zatím nepovolilo. Podle Národní galerie jsou plátna ve výborném stavu a na transport jsou připravena. Do Česka by se měla epopej vrátit v polovině příštího roku. Praha věří, že po návratu z Asie zájem lidí o dílo ještě vzroste. Přispět k tomu má i nová výstavní síň. Město ji podle nedávného vyjádření primátorky plánuje vystavět v místě někdejšího železničního nádraží na Těšnově.

Obrazy, které znázorňují dějiny Slovanů, maloval Mucha na zámku Zbiroh celkem 18 let. Inspiroval se slovanskou mytologií a historií českého národa. V rámci příprav podnikl studijní cesty po Rusku, Polsku, Srbsku a Bulharsku. Prvních 11 pláten bylo v roce 1919 představeno v pražském Klementinu a poté sklízelo úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci.