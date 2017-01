Ke smutečním hostům promluvila dcera zesnulé Veronika Gajerová: „Mnozí z vás už rodiče pohřbili, mnozí z vás jsou v této roli poprvé v životě. Nicméně tuto chvíli bychom měli přijmout s pokorou, s láskou, bez výčitek, smutku a slz. Naše maminka Naděžda Gajerová prožila naplno soukromý i umělecký život. Vždy naplno milovala a byla naplno milována.“

„Milovali jsme ji, byl to úžasný člověk, vždy nám dávala vzor upřímnosti, pracovitosti, vůle a lásky. Dokázala vytvořit úžasný domov, byla to velká žena, velká maminka, velký člověk a velká umělkyně. Byla můj vzor. Měla krásnou smrt. To, jak žila a jak umřela, by mohlo být vzor pro nás pro všechny.“

Pohřeb Naděždy Gajerové

FOTO: Novinky

Naděžda Gajerová hrála v Národním divadle mimo jiné v inscenacích jako Jejich den, Hamlet, Poprask na laguně, Zdravý nemocný, Naši furianti nebo Kočičí hra. U filmu tolik velkých rolí neměla, známější jsou Vyšší princip (1960) nebo Siréna (1947).

Manželem Gajerové byl režisér Václav Gajer, se kterým měli tři děti. Nejmladší dcera Veronika je rovněž herečkou.