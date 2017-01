V únoru se představí tři slavní autoři detektivek. Bernard Minier v knize Zkurvenej příběh, Lars Kepler v příběhu Lovec králíků a Richard Price v díle Sráči. V květnu se k nim přidá žánrový souputník Jo Nesbo s knihou Žízeň.

V březnu bude Steve SemSandberg vyprávět v románu Bouře o shakespearovsky komplikované sourozenecké lásce.

Han Kangová dostala za svou Vegetariánku Man Bookerovu cenu. Je to příběh Korejky Jonghje, jejíž náhlé vegetariánství a zejména neoblomný postoj, s jakým se vzepře muži i rodině, představují pro okolí šok.

Loutkář Josteina Gaardera je dojemný a zároveň provokativní román o osamělosti i vztazích, o hledání místa ve světě.

Magický průvodce městem pod pahorkem od Pasiho Ilmariho Jääskeläinena přijde s koktejlem magického realismu, detektivky, hororu a fantasy. Život šéfredaktora Olliho Suominena, zaměřujícího se na knížky pro děti, se v něm změní, když si založí facebookový účet.

O morálce pojednává nobelistka Alice Munroová ve své knize Veřejná tajemství. Mistrně komponovaný text románu latinskoamerické prózy od Juana Gabriela Vásqueze Reputace je působivým zamyšlením nad dvojsečnou mocí médií a lidské paměti.

Povídky Chucka Palahniuka Něco si vymysli přinesou opět bizarní témata, v nichž si autor tolik libuje. Hukot času od Juliana Barnese je fiktivní historií vztahu ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče ke stalinskému sovětskému systému. Popisuje jemnou hranici mezi zbabělostí, neutralitou a statečností.

Čtenáře si nepochybně najde další kniha J. K. Rowlingové s názvem Fantastická zvířata a kde je najít – filmový scénář.

Hanya Yanagiharaová je americká autorka pocházející z Havaje, která v románu Malý život vypovídá o sexuální orientaci, zneužívání, sebepoškozování, lásce, obětavosti, krutosti a neschopnosti bojovat s osudem. Vyjde i nový překlad Bílé velryby Hermana Melvilla od Šimona Pellara.

Své nové rukopisy by Radka Třeštíková a Michaela Klevisová měly vydat během května a června. Jejich názvy se teprve dozvíme. Anna Bolavá také vydá román Ke dnu, volně navazující na prvotinu Do tmy. Do roku 2052 pozve Pavel Bareš v Projektu Kronos.

Jedinečná bude kniha Můj atlas Česka. Jde o výsledek dlouhodobého projektu, do kterého se zapojily děti z celé České republiky. Jejich úkolem bylo popsat či nakreslit místo, na kterém žijí. Vznikla tak koláž textů a ilustrací různě starých a zkušených autorů, která tvoří smysluplný celek.