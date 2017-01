Keaton potvrdil, že hraje velmi „kontroverzní“ postavu. „Byl téměř sadistický, chladnokrevný, brutální,“ domnívá se herec.

„Řekl jsem režisérovi, že jestli tam bude takové to pomrkávání, jako že nebyl tak špatný, tak o to nemám zájem. Vyprávějme pravdu, vyprávějme ten příběh... Neměl jsem zájem to - nesnáším to zprofanované slovo - přislazovat.“

Málo se ví o tom, že Kroc byl Čech, jeho otec pocházel od Plzně. Filmaři přiznávají, že jejich „hrdina“ rozhodně nebyl vzorem slušnosti a nebudou to skrývat. Fastfoodová firma to bere s nadhledem a už loni avizovala, že žádné soudní tahanice neplánuje.

Laura Dernová a Michael Keaton

FOTO: The Weinstein Company

Ray Kroc, který se narodil v roce 1902 v Oak Peaku u Chicaga, byl podle scénáře bezohledný dravec. Jednoho dne se mu zalíbil bufet bratrů McDonaldů v San Bernardinu, ale majitelé neměli zájem otevírat nové pobočky, tak firmu nakonec koupil. Jenže bratry podle scénáře také podvedl, neplatil slíbená procenta ze zisku a navíc předstíral, že styl restaurace vymyslel sám.

Film režiséra Johna Lee Hancocka bude mít v českých kinech premiéru 26. ledna 2017. Vedle Keatona v něm hrají např. Linda Cardelliniová, Patrick Wilson, Laura Dernová a John Carroll Lynch.