David Stypka vystupuje s kapelou Bandjeez a svým loňským minialbem na sebe upoutal pozornost odborníků i fanoušků. Jana Kirschner o něm prohlásila, že jeho hlas je „napnutý jako struna, je v něm život, radost, smutek a veliká energie“. Poklonu mu složil i Jindra Polák, zpěvák skupiny Jelen. „Takový hlas a neotřelý druh poezie už jsem v Čechách dlouho od nikoho neslyšel,“ uvedl.

Stypkovo čtyřpísňové EP Jericho vyšlo loni v létě a jeho vlajkovou lodí se stala skladba Vrány taky. Titulní Jericho je pak prvním oficiálním rádiovým singlem.

Stypkovo debutové album by mělo vyjít v březnu. Říká o něm, že jeho hlavním tématem bude strach. „Kdybych hrál veselé skladby, budu trochu neupřímný. Na pódiu i mimo ně jsem sice člověk, který rád dělá legraci a miluje sarkasmus, ale u muziky to mám jinak. Beru to jako terapii. Na veselé písničky jsou tu jiní. Ode mě to zatím žádná juchačka nebude,“ vysvětluje Stypka, který je výhradním autorem svých písní.