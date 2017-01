Loni jste o sobě dal vědět nejenom prostřednictvím videoklipů, ale i koncertů s vaší kapelou. Jaká to byla zkušenost?

Hráli jsme už v roce 2015, ale bylo to na různorodých akcích, od diskoték, na kterých jsme vystoupili jako hosté, až třeba po sportovní klání, na nichž jsme byli součástí doprovodného programu. Loni jsme se už dostali na větší festivaly i koncerty, které z našeho hlediska stály za to.

Někdy jsme se s tím museli poprat, protože jsme ještě neměli vydanou desku a tím pádem dost písniček na to, abychom zahráli plnohodnotný koncert. Obvykle je to tak, že kapela nebo zpěvák vydají album a potom vyrazí na turné a koncerty. My měli jen pár klipů na YouTube a začali jsme hrát.

Na řadě festivalů jste svá vystoupení museli dost natahovat, abyste na pódiu byli tak dlouho, jak se na takové akci očekává. Nebylo to kontraproduktivní?

Měli jsme dvě možnosti. Buď jsme mohli hrát coververze jiných, anebo naše skladby, které ale existovaly jen v jakési demopodobě. Rozhodli jsme se pro druhou variantu.

Pokud však někdo přijde na náš koncert letos, uslyší, jak se mnohé písničky změnily. Myslím si, že některé při tom, jak byly dokončovány, prošly zajímavým progresem. Ostatně, už na konci loňského roku byl náš koncertní program úplnější.

Co bude v roce 2017?

V březnu začne naše koncertní turné, při kterém konečně představíme svůj set takový, jaký má být. Mrzí mě, že jsme nemohli lidem na koncertech loni nabídnout to, co v nás opravdu je. O to víc se ale těšíme na letošní, protože při nich to uděláme.

Vydáte před turné první album?

Ano. Budou na něm čtyři singly, které jsme už i s videoklipy vydali, a k nim přibude sedm nových písniček. Album se bude jmenovat Hvězdy.

Stejnojmennou skladbu jste představili již loni v prosinci. Ponesou se písně na nové desce v podobném duchu jako vaše singly?

Myslím si, že singly, které dosud vyšly, jsou zvukem i pojetím pro naši desku charakteristické. První tři byly dost svižné.

Baladu Hvězdy jsme měli v záloze a vydali jsme ji až tehdy, když jsme nabyli dojmu, že podobně laděné skladby, jako byly naše první tři singly, vydávají na české scéně i ostatní. Hvězdami jsme chtěli říct, že nejsme kapela pro malé děti, ale že je naše hudba dospělá. A když všechno dobře dopadne, o této písni ještě uslyšíme.

Vaše klipy mají vysoká čísla zhlédnutí. Jak moc vás svazuje varianta, že nebudouli mít další stejný úspěch, bude to zklamání?

První úspěšnou písničku na YouTube jsem vydal s Atmo Music. Má, pokud se nemýlím, kolem deseti miliónů zhlédnutí. Následující Toulavá je už sólová a musím říct, že v jejím případě se takříkajíc sešly všechny okolnosti potřebné k tomu, aby uspěla. Bylo to až neuvěřitelné.

Celkově mi ale o počty zhlédnutí na YouTube až tak nejde. Byl bych rád, kdyby mé písně hrála česká rádia, aby byly slyšet a lidi je měli rádi. Jestli klipy k nim uvidí pět miliónů nebo deset, není podstatné. Nedělám z toho vědu. To, že každý můj singl byl na prvním místě v singlovém českém žebříčku IFPI, je pro mě důležitější.