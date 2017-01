Že zemře, věděl Bowie tři měsíce

Víkend přinesl pro hudební scénu zajímavé odhalení. Loni v lednu zesnulý britský zpěvák, skladatel a herec David Bowie se dozvěděl, že zemře, tři měsíce před smrtí. V dokumentu nazvaném David Bowie: The Last Five Years to prozradil režisér videoklipu k Bowieho písni Lazarus Bo Johan Renc.