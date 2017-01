V knize se setkáváme s kontroverzními postavami, jako jsou islamofob Martin Konvička, prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček či devatenáctiletá pornoherečka Drahomíra Jůzová. Všechny postavy spojuje jejich aktivita na sociálních sítích, široké obecenstvo a vliv v oborech, ve kterých se – nejčastěji pracovně – pohybují.

Někdy vznikl zajímavý rozhovor, jindy přehlídka bizarnosti či podivná exhibice dotazovaného. Škoda že v několika případech rozhovor spíše připomíná dotazník, který dotyčný obdržel písemně, zběžně vyplnil a poslal zpět.

Obal knižní novinky.

FOTO: BizBooks

Jednotlivé osobnosti jsou různého intelektu, v různých poměrech mají co říci. Zajímavé myšlenky střídají dlouhé a bezduché odpovědi, snažící se marně poukázat na vlastní fundovanost. Místy se vyskytnou pasáže, které volají po zkrácení.

Feri splnil svůj předem daný úkol. Zaznamenal aktuální tvář sociálních sítí, viděnou z vlastní perspektivy, pod vlastním úhlem zájmů. Podařilo se mu vytvořit relativně užitečný a vypovídající artefakt, poplatný své době nejen v zábavné formě, ale především ve formě, která nevyžaduje kontinuální čtení a udržení myšlenek.

Je patrné, že se jedná o autentickou práci bez větších zásahů a usměrňování redakce. Přece jen nakupit na jedno místo myšlenky mladičké pornohvězdičky, selfie obsesi Zdeňka Škromacha a názory Martina Konvičky je poměrně odvážné.

Důležitým aspektem knihy je neutrální přístup autora. Jde skutečně o nehodnotící exkurzi, utvoření přehledu bez názorově zabarveného úsudku. Feri takto zkrátka zaznamenává dnešek. Zajímavé je, že několik osobností v této knize vystupuje i v titulu Tomáše Sedláčka 2036: Jak budeme žít za 20 let?, který je rovněž náhledem do různých oborů, ovšem ve výhledu následujících let.

Dominik Feri: Tak jsme lajkovali BizBooks, 264 stran, 299 Kč

Celkové hodnocení: 75 %