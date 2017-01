Kytarista Black Sabbath se dal na chorály

Poté, co se nejklasičtější metalová skupina Black Sabbath definitivně rozloučila s fanoušky, se Tony Iommi vydal nečekaným směrem. Pokusil se o vstup do světa vážné hudby s dílkem How Good It Is ve spolupráci s birminghamským kostelním sborem.