„S radostí oznamuju, že pracuju na nové hudbě a v roce 2017 vydám nové album. Nemůžu se dočkat, až se vám otevřu a budu s vámi sdílet obsah svého srdce. Jsem nadšená, že si vyslechnete nové skladby. Bude to úžasný rok 2017,“ napsala Avril Lavigne na sociální síti.

Dvaatřicetiletá rodačka z Belleville v provincii Ontario v příspěvku zároveň poděkovala fanouškům za podporu v boji s lymskou boreliózou, kterou se nakazila předloni. Jak uvedla, její cesta za úplným uzdravením se odrazí i v její tvorbě.

„Nebyl to jen těžký boj, ale bylo to také poučné a odrazí se to v mé nové hudbě, v umění, životě a osobnosti. Nadále bude mou prioritou bojovat a zvyšovat u lidí povědomí o lymské borelióze prostřednictvím nadace Avril Lavigne,“ uvedla.

Avril Lavigne debutovala v roce 2002 albem Let Go. Následovaly počiny Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011) a Avril Lavigne (2013).

Na kontě má mimo jiné osm nominací na prestižní Ceny Grammy. Objevila se ve filmech Divoká jízda (2004), Fast Food Nation (2006) či Osobní spravedlnost (2007).