Film, jenž je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech, vstoupil právě tento týden pod hlavičkou KVIFF Distribution (společný projekt Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a společnosti Aerofilms) do českých kin.

Titulní hrdina Paterson ve vynikajícím podání Adama Drivera je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku Paterson. Každý jeho den je zdánlivě stejný jako ten předešlý: projíždí trasu své linky, pozoruje město ubíhající před čelním sklem autobusu a poslouchá úryvky rozhovorů pasažérů.

Do notýsku si píše básně, po směně jde na procházku se psem, zastaví se v baru vždy jen na jedno pivo a přichází domů za svou ženou Laurou, kterou hraje Golshifteh Farahaniová.

Lauřin život je pravým opakem života jejího muže – vše v něm se neustále mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání.

O filmu i o buddhismu

„Paterson je tichý příběh, kde hlavní postavy neprojdou žádným reálným dramatickým konfliktem,“ řekl v Cannes o svém filmu Jarmusch.

Adam Driver představuje ve filmu Paterson řidiče autobusu.

FOTO: Aerofilms

„Jeho stavba je jednoduchá, sestává se ze sedmi dní v životě zmíněných charakterů. Paterson je zamýšlen jako poezie detailů, variací a denních interakcí, něco jako protiklad k temným, těžce dramatickým nebo akčním filmům. Je to film, kterému bychom měli dovolit proplout kolem – jako obrazům, které zahlédneme z okna autobusu, pohybujícího se jako mechanická gondola skrze malé, zapomenuté město.“

O představiteli titulní role Adamu Driverovi (Star Wars: Síla se probouzí, V nitru Llewyna Davise) režisér poznamenal: „Když Adam hraje, tak neanalyzuje, ale reaguje. Je velmi, velmi intuitivní a to miluji, protože tak pracuji také.“

Jarmusch o sobě tvrdí, že je „něco jako buddhista“. „Cvičím tai-či, hodně jsem toho o buddhismu přečetl, harmonie má podle mě hodně společného s myšlenkou, že všechny věci jsou jedna věc a jsou v podstatě harmonické. Chtěl jsem natočit metaforu každého dne: každý den je variantou dne předchozího.“

Sám svůj film do určité míry přirovnává k předchozímu Přežijí jen milenci. „V obou případech je to příběh velmi něžné lásky lidí, kteří se navzájem přijímají takoví, jací jsou. Neboť nechat člověka být takovým, jaký je, to je čistá forma lásky,“ míní režisér a dodává, že to je v buddhismu to, co je třeba akceptovat.

Přehlídka Jarmuschových filmů

U příležitosti premiéry snímku Paterson bude představena kolekce sedmi starších filmů slavného režiséra, která představuje komplexní průřez Jarmuschovou tvorbou. Do distribuce vstoupí jednotlivé filmy 19. ledna a zároveň budou k vidění i legálně online (v první fázi na Aerovod a Alza Media).

Přehlídka nabídne prvotinu Trvalá dovolená, černobílou epizodu ze života tuláka, který zažívá letmá setkání s dalšími outsidery. Uvedeno bude i cenami ověnčené komediální drama Podivnější než ráj, sžíravě ironický příběh poameričtěného emigranta, který se dotýká představ o Americe jako zemi snů, a „neobeatnická noirová komedie“ Mimo zákon.

Neodmyslitelnou součástí Jarmuschovy tvorby jsou povídkové filmy. Pocta italské a japonské kultuře Tajuplný vlak, slavná komediální Noc na zemi a jeden z divácky nejvděčnějších filmů Kafe a cigára. Jedenáct černobílých mikropříběhů, ve kterých diskutují jejich protagonisté nad šálkem kávy a za vydatného pokuřování cigaret, točil Jarmusch postupně již od roku 1986 a v roce 2003 z nich poskládal celovečerní film, ve kterém se setkávají významné umělecké osobnosti – Tom Waits, Iggy Pop, Bill Murray a další. Sedmičku filmů završuje dnes již kultovní Mrtvý muž s vynikajícím Johnnym Deppem.