Podle někdejších představ v roce stého výročí Velké říjnové socialistické revoluce už fotonové rakety létají k Alfě Centauri a nová města, ve kterých panuje věčné jaro, vznikají i v podzemí. Pořád se těží uhlí, ale současně lidé pronikají pod zem i kvůli energii z jádra země.

S imperialisty už není třeba soupeřit – ti se zničili sami a svět osvobodila sovětská věda.

Atomové výbuchy odstranily nepotřebné kopce a vytvořily nové kanály, přičemž se obrátil tok Obu a Jeniseje do Aralského jezera a Kaspického moře. V Beringově úžině vyrostla hráz, po jejíž koruně jezdí atomové vlaky.

Hrozby však existují pořád, zejména od přírodních živlů, i když i nebezpečné bouře ohrožující lidské životy dokázaly zkrotit létající laboratoře přesně podle hesla „poručíme větru, dešti”. Příběh samozřejmě končí oslavami stého výročí VŘSR, které nezhatilo ani počasí.

Ve snímku se také objevuje dobová fascinace energií mezonů.

Školáky budí umělá ruka

Diafilm pro školáky má i vtipné momenty, kdy třeba děti budí umělá ruka vysunující se z hodin na zdi.

V jednom se snímek nespletl. Když si hlavní hrdina – školák – šel do automatizované kuchyně na snídani, spojil se matkou po videotelefonu, jako by měl skype. Matka byla zrovna na inspekci na palubě lodi v Černém moři.

Někdejší Sovětský svaz na prahu 60. let vedl závody v dobývání vesmíru a zdálo se, že není nic, co by režim, který svrhl carské samoděržaví, nezvládl udělat, poznamenal list The Moscow Times.

List se věnuje stému výročí VŘSR častěji. Informoval třeba o start-upu vydávajícím kalendáře s propagandistickými hesly. Obrázky k nim nakreslil výtvarník Andrej Tarusov, od těch klasických se však liší. V centru je vždy nějaká sexy žena.

Start-up získal skoro třikrát víc než potřebných 120 tisíc rublů. Zdůraznil přitom, že nechce urážet revoluci, že je to jen eroticko-humoristické dílo.

Screenshot webu Boomastarter, na němž výtvarník Andrej Tarusov žádá o podporu svého projektu

Podobný kalendář už Tarusov připravil k olympijským hrám v Soči a ke Krymu, kde nechal slunit se obnažené sexy blondýny na místech, jež byla do anexe ukrajinská, což ukazuje, že rozhodně není protirežimní.