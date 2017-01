Iggy Pop, Patti Smith, Red Hot Chili Peppers, Florence and the Machine, the Black Lips nebo Lykke Li jsou některá ze jmen potvrzených pro film Song to Song, který se odehrává na hudební scéně.

Konkrétně pro rockera Iggyho Popa je to jedna z mnoha filmových rolí, už od osmdesátých let se totiž objevuje ve známých amerických filmech a většinou ztvárňuje různě vyšinuté vedlejší postavy. Šlo například o snímky Sid a Nancy, Barva peněz, Cry-Baby, Bojovník, Mrtvý muž, Kafe a cigára a Vrána: město andělů. Pop se nevyhýbal ani seriálům a zahrál si dokonce ve Star Treku.

Iggy Pop na devátém ročníku festivalu Colours of Ostrava

FOTO: Aleš Honus, Právo

Do amerických kin by měl nový film vstoupit v březnu a podle informací serveru to bude „love story“. Půjde hlavně o dva páry, jejichž osudy se propletou. Dva písničkáři, kteří se horko těžko snaží prorazit (Rooney Maraová a Ryan Gosling) se setkají s vlivným hudebním producentem a servírkou (Michael Fassbender a Natalie Portmanová). Oba páry se honí za úspěchem v rockovém světě a dojde prý i „na svádění a zradu“.

Ryan Gosling ve filmu Gangster Squad – Lovci mafie

FOTO: Warner Bros.

Příběh byl Malickem rozpracován už dávno, ale nedařilo se dát mu konečný tvar. Nějaké záběry herců s kapelami si režisér předběžně dělal v roce 2011 a 2012 na hudebních festivalech v Austinu. Také slavný herec Christian Bale, který se měl na filmu podle neoficiálních zvěstí podílet, hrál se skupinou Fleet Foxes na bonga, a mluvilo se i o skupině Arcade Fire. Film se ale mohl změnit, vzhledem k časovému odstupu není jisté, zda se všechno dostane finálního sestřihu.