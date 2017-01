Paterson

Video

Trailer k filmu Paterson

Titulní hrdina Paterson je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku Paterson. Každý jeho den je zdánlivě stejný jako ten předešlý: projíždí trasu své linky, pozoruje město ubíhající před čelním sklem autobusu a poslouchá úryvky rozhovorů pasažérů.

Paterson, USA/ Německo/ Francie, 2016, komediální drama, 118 min., režie: Jim Jarmusch, hrají? Adam Driver, Golshifteh Farahaniová, Kara Haywardová a další

Velká čínská zeď

Video

Trailer k filmu Velká čínská zeď

Film vychází z jednoho z mnoha mýtů, které tuto největší stavbu světa obklopují. Mnoha bitvami zocelený žoldák Garin přijel na Dálný východ získat tajemství střelného prachu. Nedokáže se ubránit obrovské přesile bojovníků tajného seskupení, zvaného Bezejmenný řád. Pak na zeď zaútočí armáda monster...

Velká čínská zeď, USA/ Čína, fantasy, 94 min., režie: Čang Yimou, hrají: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing a další.

La La Land

Video

Trailer k filmu La La Land

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.

La La Land, USA 2016, romantický muzikál, 127 min., režie: Damien Chazelle, hrají: Ryan Gosloing, Emma Stoneová, J. K. Simmons a další.

Ozzy

Video

Trailer k filmu Ozzy

Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska, kam s nimi pes nesmí. Martinsovi Ozzyho dají do luxusního psího hotelu Modrá zátoka. Ozzy však zjistí, že je to jen zástěrka majitele, který vozí psy do skutečné Modré zátoky, což je psí vězení.

Ozzy, Španělsko/ Kanada, 2016, animovaný, 91 min., režie: Alberto Rodriguez.

Agnus Dei

Video

Trailer k filmu Agnus Dei

Prosinec 1945, ženský benediktinský klášter v Polsku. Jedna z řeholnic hledá pomoc u lékařů z francouzské mise Červeného kříže. Mladá stážistka Mathilde začne benediktinky pravidelně navštěvovat a zjistí, že mnoho sester je po znásilnění ruskými vojáky těhotných. Mají přijmout odpovědnost mateřství, nebo opustit děti zrozené z hříchu?

Agnus Dei, Francie/ Polsko 2016, drama, 115 min., režie: Anne Fontaineová, hrají: Joanna Kuligová, Agata Buzeková, Lou de Laâgeová, Vincent Macaigne a další.