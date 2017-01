RECENZE: Emeli Sandé jen navázala

Devětadvacetiletá Emeli Sandé se narodila ve Velké Británii a žije ve Skotsku. V roce 2012 vydala debut Our Version of Events, který byl tak úspěšný, že vyšla reedice a koncert k němu byl zaznamenán v roce 2013 na desce Live at the Royal Albert Hall.