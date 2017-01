“Nechceme točit nějaké superhrdiny, chceme, aby to bylo jako v lehce přehnaném světě. Chceme věřit, že by se to alespoň mohlo stát,“ poznamenal Miller.

V sérii se vrátí hlavní postavy detektivů Riggse a Murtaugha i jeho manželky Trish a dcery Riany, ale rozhodně se nevrátí původní herci, kteří za několik desetiletí notně zestárli. Riggse teď hraje Clayne Crawford a Murtaugha Damon Wayans, jeho ženu pak Keesha Sharpová.

Seriál má prudce střídat adrenalinové momenty s dojemnými, stejně jako film. Riggs, nadopovaný „tajným přípravkem“, opět nebude znát strach. Občas bude i „sjetý“, takže „bude běhat a skákat na kapoty aut jako normálně, jenže všechna světla korejské čtvrti budou rozmazaná,“ zažertoval Miller.

Damon Wayans (vpravo) jako Murtaugh

FOTO: Fox

Murtaughova dcera Riana

FOTO: Fox

Riggse teď hraje Clayne Crawford.

FOTO: Fox

Výkonný producent také prozradil, že Murtaugh se na začátku ocitne v autě připoutaný k volantu. Bude sice mít v puse schovaný klíč od pout, ale nebude to mít jednoduché. Záporňáci totiž nabourají do auta tak, aby spadl do moře. Není třeba pochybovat o tom, že Riggs to nějak vyřeší. Jak Miller naznačil, zdivočelý policista při tom bude skákat do pohybujících se helikoptér a padat ze střech.

První Smrtonosnou zbraň natočil režisér Richard Donner v roce 1987 podle scénáře Shana Blacka. Zahráli si v ní Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love a další. Snímek vynikal kromě akčních scén specifickým humorem a výraznou hudbou od Michaela Kamena a Erika Claptona. Dočkal se ještě tří pokračování.