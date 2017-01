Seriál byl zrušen krátce před premiérou. Někteří členové rasistického spolku později sdělili novinářům, že jim filmaři platili stovky dolarů, aby před kamerou překrucovali fakta o svých životech, o sporech v Ku-Klux-Klanu a sportech mezi nimi a příbuznými. Variety vychází z rozhovorů s asi tuctem lidí, kteří se na seriálu podíleli.

Už dříve televizní společnost přiznala, že platby proběhly, ale prý o tom nevěděla. Nadále tvrdila, že „stojí za záměrem seriálu a seriózností obsahu“.

Několik lidí, kteří měli v seriálu mluvit, nyní uvedlo, že jim byly předkládány předem hotové scénáře o tom, co mají říkat na kameru, jak mají lhát o své identitě a vztazích s ostatními členy spolku nebo s příbuznými. Když se to tvůrcům nezdálo dost šťavnaté, museli prý rozhovory natáčet znovu a znovu, jakoby šlo o hraný film.

Aby to vypadalo dobře, televize prý platila i hákové kříže



Produkce měla dokonce zaplatit i materiál na svastiky nebo hořící kříže. Richard Nichols, který byl jedním ze zpovídaných, uvedl: „Byli jsme podvedeni producenty a firmou A&E, bylo to všechno vymyšlené - prakticky vše, co jsme řekli a dělali, protože filmaři nám řekli, co říkat a dělat.“

A&E zareagovala tím, že seriál už stejně zrušila a že podnikne „úplné a nezávislé vyšetřování produkce”. Konkrétně na seriálu pracovala produkční společnost TIJAT, která nyní uvedla, že účastníky natáčení někdo zastrašuje, aby seriál pošpinili.

Koupí to ještě někdo?



“Bereme taková obvinění velmi vážně a ve spolupráci s A&E to pořádně prošetříme. Dozvěděli jsme se, že účastníkům někdo vyhrožoval a byli nuceni vypovídat, že pořad nebyl autentický,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

TIJAT v minulosti vyráběl třeba pořady I Am Jazz nebo Project Grizzly pro kanál Animal Planet a také reklamy. V současnosti se chce s televizí dohodnout, že by sérii Escaping the KKK prodal jinému kanálu.

Před Vánocemi poskytl jejich generální manažer Rob Sharenow rozhovor listu The Hollywood Reporter a uvedl, že pořad „nebyl předpřipravený a nazkoušený“, filmaři prý věděli, že nejde o reality-show, ale dokument o provokativní látce.