V hlavní roli mladého policisty Filipa Marvana se představí Václav Neužil, jeho parťáka z kriminálky hraje Jan Plouhar, další kolegy, mezi něž se Filip po autonehodě propadne v čase o desítky let zpátky, představují Ivan Trojan, Václav Kopta, Jan Budař a Tomáš Jeřábek, maminku hraje Ljuba Krbová s Marií Doležalovou, otce Kryštof Hádek.

„Severní Čechy za pozdní normalizace nejsou časem, kam by se někdo z nás chtěl nostalgicky vracet. Je to spíš vězení, ze kterého hlavní hrdina hledá východ. Seriál nabízí spletitou kriminální křížovku jak v rovině dobových zločinů, tak v rovině pátrání po kořenech rodinné tragédie,“ říká producent ČT Michal Reitler, v jehož skupině seriál vznikl, a to ve spolupráci se slovenskou TV Joj a společností Bionaut Vratislava Šlajera.

Režiséry jsou Marek Najbrt a Radim Špaček, hlavním scenáristou Ondřej Štindl, který spolupracoval se Špačkem a Šlajerem už při natáčení filmů Pouta a Místa. Seriál sice vznikl volně podle britského Life on Mars, což je zhruba deset let stará „retro“ krimi, která pracuje se staršími podobami žánru a dočkala se už několika mezinárodních verzí, ale v té české musel scénář významně posunout samotný příběh kvůli odlišné realitě života v totalitní společnosti.

„Z předlohy je samozřejmě zachována premisa, policista se po nehodě v duchu propadne v čase zpátky, do města, kde v dětství žil. V první polovině kromě kauz týdne řeší i cosi souvisejícího s otcem, v našem seriálu jde ale o jiný problém a jeho podání je jiné, v druhé nastoupí snaha o únik,“ vysvětluje Ondřej Štindl.

Dodává, že česká verze je té původní v mnoha ohledech vzdálená, ať už jde o témata, zápletky jednotlivých dílů, či náladu. Příčinou značné odlišnosti je podle něj i skutečnost, že původní seriál hodně pracuje s motivy, stylem a jazykem britských „drsňáckých“ krimiseriálů 70. a 80. let, které však nemají v české televizní tvorbě obdobu.

„Zaujalo mě také, jak autoři pracují s množstvím popkulturních odkazů, ale na něco takového potřebujete bohatší popkulturní dědictví než to z normalizačního Československa,“ doplňuje.