Server se mimo jiné podivuje nad nevelkou návštěvností filmu American Honey. Drama o mladých svobodných lidech, kteří cestují po Americe a snaží se živit prodejem časopisů, bylo na festivalu v Cannes považováno za jeden z trumfů roku, ale poté nějak zapadlo. Výkony herců jako Shia LaBeouf a Sasha Laneová kritiku nadchly.

Neznámý film Other People vypráví o homosexuálním klukovi (Jesse Plemmons), který jede do Sacramenta, aby se tam mohl starat o nemocnou matku (Molly Shannonová). Ta by podle Variety „zasloužila nominaci na Oscara“, jenže ji skoro nikdo neviděl.

Z filmu Sing Street

FOTO: Cosmo Films/Distressed Films

Sing Street je irská retro hudební komedie, která má co nabídnout, ale skoro nikde ji nehrají. V Americe se mihla v pár kinech, u nás nebyla vůbec. Hlavním hrdinou je chudý studentík, který chce zaujmout starší holku a pozve ji na svou „kapelu“, jenže žádnou nemá. Nezbývá mu nic jiného, než rychle sehnat jakékoliv členy a postavit band.

Málokdo také slyšel o komedii Everybody Wants Some! režiséra Richarda Linklatera, jejímiž protagonisty jsou vysokoškoláci a členové baseballového týmu v Americe osmdesátých let.

Sally Fieldová ve filmu Hello, My Name is Doris

FOTO: Roadside Attractions

Hello, My Name is Doris je název komedie Michaela Showaltera o jedné hodně postarší paní (Sally Fieldová), která se bláznivě zamiluje do kolegy z práce (Max Greenfield). Podle kritiků „perfektně nuancovaná anti-valentinská komedie“, ale komerční úspěch se nedostavil, ve většině zemí Doris ani nešla do kin.

Christine

FOTO: Borderline Films

Film Don’t Think Twice také moc lidí nenavštívilo. Komediální drama Mika Birbiglii vypráví o newyorských hercích, velkých uměleckých snech a tvrdé realitě. Přímo drastický kasovní neúspěch provází film Christine. Skvělý herecký výkon v něm podle recenzí podává Rebecca Hallová v roli ženy na pokraji nervového zhroucení, inspirované skutečnou americkou reportérkou ze sedmdesátých let.

Za pozornost stojí také filmy Morris From America, Krisha nebo Certain Women.