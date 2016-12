Kanye West si vzal do postele Taylor Swiftovou, Rihannu i Bushe

Americký producent, skladatel a zpěvák Kanye West ví, jak na sebe strhnout pozornost. V červnu se mu to podařilo s videoklipem k písni Famous. S ní už v únoru po vydání alba The Life of Pablo oživil kauzu mezi sebou a Taylor Swiftovou, protože v textu rapuje i o možnosti sexu s ní. Klipem se mu podařilo vytočit i další celebrity.