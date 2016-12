A není to jen tak o pár hodin dřív. Let má trvat 120 let a Jim (Chris Pratt) se vzbudí po pouhých třiceti. Je jasné, že na lodi prožije v osamění zbytek života.

Situace, z níž by se asi každý člověk dříve či později zbláznil, má dramatické i velmi vtipné chvíle. Jimovy pokusy spojit se se Zemí nebo se aspoň dostat k posádce jsou prokládány jeho hovory s barmanem robotem a marnou snahou zabavit se tím, co luxusní vybavení lodi nabízí. Pak se vzbudí ještě jeden člověk – krásná Aurora (Jennifer Lawrencová) – a život na lodi dostane jinou příchuť. A ještě jinou, když se celý koráb dostane do smrtelného nebezpečí.

Nebylo by slušné prozradit, jak a proč se Aurora vzbudí, lze jen poznamenat, že tento moment nastoluje ve filmu pozoruhodný, mravní a filozofický problém. Ale protože ho byť vesmírná, přece jen hlavně romantická love story nijak do hloubky neřeší, ponechme ho stranou.

Divák se baví vtipnými situacemi a hovory, ale zároveň nepřehlédne satirické prvky na téma techniky, která se za určitých okolností stává nepřítelem.

Podstatné je, že vedle originality nápadu film zdobí i řada dalších prvků. Výborně napsané obě, respektive tři hlavní postavy (barman robot je pro vtip i hloubku filmu velmi důležitý), jiskřivé dialogy, bohatá výprava. Divák se baví vtipnými situacemi a hovory, ale zároveň nepřehlédne satirické prvky na téma techniky, která se za určitých okolností stává nepřítelem.

Kvalitě scénáře odpovídají i herecké výkony Lawrencové, Pratta a Michaela Sheena v roli robotického barmana. Sice lze namítnout, že první dvě třetiny filmu mají navzdory luxusní výpravě chvílemi až divadelní charakter, postavený především na slovech, a závěrečná třetina zase přeladí do běžné akční sci-fi, ale i tak představují Pasažéři velmi dobrou zábavu nejen pro milovníky vesmírných cest a všech více či méně nesrozumitelných tlačítek.

Pasažéři USA 2016, 116 min. Režie: Morten Tyldum, hrají: Chris Pratt, Jennifer Lawrencová, Michael Sheen a další

Celkové hodnocení 80 %