Guns N’ Roses, rockoví „bohové“ přelomu 80. a 90. let, vystoupí 4. července 2017 v pražských Letňanech. Možnost uvidět na pódiu vedle sebe Axla a Slashe si jistě nenechá ujít většina fandů. Připojil se také původní člen Duff McKagan, ale není jisté, co udělá bubeník Steven Adler, který měl i letos zdravotní problémy.

Depeche Mode

FOTO: PRÁVO – Petr Horník

Již tradičně se do Česka vracejí britští Depeche Mode, kteří vydají i nové album a zahrají 24. května na fotbalovém stadiónu Slavie v Edenu. Deska se má jmenovat Spirit a vyjde na jaře.

Slavný zpěvák a hudebník Robbie Williams se do pražských Letňan podívá 19. srpna 2017. Jako hosté mu předskakují Erasure. Williams chce v roce 2017 koncertovat ve dvaceti devíti evropských městech.

Robbie Williams

FOTO: Live Nation

Americká rocková skupina System Of A Down dorazí do pražské O2 areny 12. června 2017. Vznikla v Kalifornii v devadesátých letech a proslavila se hlavně druhým albem Toxicity z roku 2001. Později si prošla krizí a rozpadem, ale v roce 2011 se znovu dala dohromady. V ČR už vystupovala v roce 1998 a pak v roce 2013.

Macy Gray

FOTO: Giuliano Bekor

Zastřený soulový hlas americké zpěvačky Macy Gray uslyší naživo po několika koncertech v Praze také v brněnském centru Sono, a to 25. března 2017.

Rammstein

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Německá drtička ušních bubínků Rammstein potěší české fanoušky dvakrát, 28. května a 29. května na fotbalovém stadiónu Slavie v Edenu. Už 22. května v O2 areně znovu vystupují nezničitelní Britové Deep Purple, jedna z nejvýznamnějších a nejdéle hrajících rockových kapel na světě, která je u nás rovněž častým hostem.

Norah Jones

FOTO: Universal Music

Americká bluesrocková skupina ZZ Top se 19. července 2017 ukáže v Plzni v Home Monitoring Aréně. Přijede v rámci The Tonnage Tour a opět přehraje své klasické hity.

Raritkou roku bude první vystoupení slavné americké zpěvačky Norah Jones v České republice v rámci festivalu Colours of Ostrava 2017. Trochu pozdě, ale přece. Norah se objevila v roce 2002 a s debutem Come Away With Me udělala okamžitě díru do světa. Uhrančivý, téměř meditativní hit Don’t Know Why zněl tehdy všude. Její přecházení mezi popem, jazzem či folkem okouzlilo milióny lidí.

Americká skupina Korn se podívá do pražského Fóra Karlín 30. března 2017. Nu-metalová skupina, která se zformovala v devadesátých letech v Kalifornii, zapojila do burácení kytar také hip-hop a elektroniku. V Brně se zase objeví 20. května rockoví cirkusáci Kiss.