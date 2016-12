„S velkým zármutkem potvrzujeme, že zemřel náš milovaný syn, bratr a přítel George. Skonal doma o vánočních svátcích,“ uvedlo v prohlášení hudební vydavatelství.

Zpěvák zemřel v Goringu v hrabství Oxfordshire.

Zesnulý zpěvák na snímku z roku 2010

FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Dům, ve kterém zemřel George Michael.

FOTO: Profimedia.cz

Žádné další informace o jeho úmrtí však jeho nejbližší nechtěli uvést. „Rodina si přeje, aby bylo v této těžké chvíli respektováno její soukromí,“ stojí dále v prohlášení.

„V této fázi se smrt bere jako nevysvětlená, ale nikoli podezřelá. Bude provedena pitva. Dokud se neprovede pitva, nebudou ze strany policie žádné další informace,”uvedla podle BBC policie. Podle agentury AP to řekla před sdělením Lippmana.

Slavné hity, drogové skandály



Michael se těšil největší slávě v 80. letech, kdy nazpíval celou řadu celosvětových hitů. Nezapomenutelná je především jeho píseň Last Christmas, kterou hrají přední světová rádia vždy o vánočních svátcích až dodnes. Vyzdvihnout si zaslouží také hit Careless Whisper.

Agentura Reuters nicméně připomněla, že Michael stojí za celou řadou dalších populárních písní, nemalé množství z nich vzniklo ještě za jeho působení ve skupině Wham! – například hit Wake Me Up Before You Go Go.

Po celém světě se prodalo více než sto miliónů jeho alb.

Především v posledních letech měl však Michael řadu zdravotních problémů, kvůli kterým musel být několikrát hospitalizován. Proslul i drogovými skandály.

Zpěvák se velké popularitě těšil v 80. letech.

FOTO: Profimedia.cz

George Michael zachycený během svého koncertního turné v roce 2008.

FOTO: Mario Anzuoni, Reuters