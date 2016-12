„Jsme zdrceni, že musíme oznámit, že Rick Parfitt dnes v poledne zemřel," uvedl v prohlášení manažer a rodina.

Parfitt v říjnu oznámil, že opouští rockovou legendu, protože v létě prodělal po koncertu v Turecku infarkt. Už od devadesátých let měl bypass. Plánoval se vydat na sólovou kariéru, která by nevyžadovala takové nasazení. Příští rok mu měla vyjít autobiografie.

Parfitt spolu s dalším kytaristou Francisem Rossim představovali jádro Status Quo, kteří patří k nejdéle působícím britským rockovým souborům. Rossi kapelu založil už v roce 1962, ale název Status Quo používala až od roku 1967, kdy už v ní hrál Parfitt.

Kapela byla známa svým ortodoxním pojetím, kdy se stále držela klasického schématu boogie, ke němuž se přiklonila po neúspěšných psychedelických experimentech. Album Dog Of Two Head se ještě moc neprodávalo, ale Piledriver z roku 1972 zaznamenal úspěch i díky hutnějšímu zvuku. Následovala řada podobných alb, jako byly Hello, Quo a Blue For You.

Po nástupu punku skupina ustoupila do pozadí, ale pokračovala v kariéře a v roce 1986 nahrála album The Army Now se stejnojmenným celosvětovým hitem.

I když velký zájem byl jen dočasný, skupina těžila z věrných fanoušků v Anglii, Německu i Skandinávii a pokračovala v turné i natáčení desek. Letos v říjnu jí vyšlo už třicáté album. Aquostic II - That´s The Fact.