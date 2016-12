Na první místo dali autoři drama The Last Face Seana Penna. Snímek podle kritiků používá hrůz třetího světa, utrpení a porušování lidských práv jako plátno pro povrchní hollywoodskou love story. Sexy hvězdy Javier Bardem a Charlize Theronová je nudily 130 minut.

Druhé místo patří filmu Nine Lives, kde kupodivu hraje mimo jiné uznávaný Kevin Spacey. Nine Lives označují za „zcela příšernou rodinnou komedii“ o nedbalém tatínkovi, který je zaklet do těla kočky.

Ben Affleck je Batman.

FOTO: Warner Bros

Třetí místo - Gus Van Sant natočil Sea of Trees, údajně žalostně sentimentální a uplakaný film s Matthewem McConaugheym o depresivním Američanovi, který jede do známého japonského lesa sebevrahů.

Zlý Santa se vrátil. Konkurenční Santa se mu nelíbil, tak dostal nakládačku.

FOTO: Bioscop

Čtvrtá je předělávka Ben Hura, která je na rozdíl od originálu plná digitálních triků a méně známých herců a do starověkého příběhu dodala i moderní pop music.

Páté místo patří divné komedii Get o Job o dvou vysokoškolácích, kteří řeší problémy finančního i romantického charakteru. V hlavních rolích Miles Teller a Anna Kendricková. Varujícím detailem je i to, že film čekal čtyři roky v archívu, než ho někdo poslal do kin.

Dále jsou tu tituly Bad Wigs, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Hollars a Allies (Spojenci). Mezi nejhorší dílka roku řadí kritici také pokračování filmů Santa je úchyl, Zoolandera, Bridget Jonesové a Dne nezávislosti.