„Předešlá deska byla úspěšná a znamenala pro mou kariéru pozitivní zlom. Na novince jsem chtěl udělat posun v rámci produkce, hudební vyspělosti a textové vyzrálosti. Nezapomněl jsem ale ani na fanoušky, kterým se líbily písničky na Mandolíně,“ prozradil Právu záměr Ďurica.

Hned po vydání alba Mandolína začal přemýšlet o tom, jak svou tvorbu posunout a k čemu se dál vyjadřovat v textech. Chtěl najít témata, o nichž by mohl zpívat tak, aby to bylo uvěřitelné, upřímné a silné. Nechtěl mít na nové nahrávce dvanáct písniček o lásce.

„Ano, láska je všude okolo nás. Má ale různé podoby. Na albu je tedy písnička o lásce k mé matce,“ tvrdí. „Nič iné mi nezostává je zase o tom, jaké mám pocity z tohoto světa. Spolupracuju přitom stále se stejným textařem Vladem Krauszem.“

Tři části

Nové album dělí Ďurica na třetiny. Lidem, kteří jej měli rádi kvůli starší tvorbě, se prý budou líbit písničky Spolu, Dovtedy nebo Navzájom.

„Přizval jsem si kanadskou producentskou skupinu The Glowsticks, která spolupracuje například s Benem Cristovaem. Její práce se mi líbí a já si řekl, že stojí za to spojit se. Písničky, na kterých dělala, jsou na albu nejsoučasnější. Jedná se o Nebojím sa, Chcem, Pod pianom nebo remix skladby Dovtedy, který udělal dýdžej, jehož mi The Glowsticks doporučili,“ pokračuje Ďurica.

Třetí třetinu nové desky tvoří Ďuricova vlastní produkce. „Představuje můj pohled na hudbu. Například písničku Tvoj syn, která je vyznáním mé matce, jsem dělal ve studiu sám, bez zásahu kohokoli dalšího,“ vysvětluje.

Píseň od IMT Smile

Jednu skladbu prý Ďurica nesložil. Ľudia sú schopní všetkého napsal Ivan Tásler pro svou skupinu IMT Smile. Ta letos oslavuje dvacet let a Ďurica se rozhodl jí takto vzdát hold. „Text napsal Vlado Krausz před patnácti lety. Zažil tehdy velmi silnou vlnu jako spolupracovník IMT Smile a v současné době prý zažívá další vlnu se mnou,“ konstatuje spokojeně.

Ivan Tásler se stal v listopadu při bratislavském koncertu kmotrem nového alba. „Pozval jsem na křest i kluky z The Glowsticks,“ vzpomíná Ďurica. „Řekli mi, že budou mít ten den práci v Praze, ale do Bratislavy dorazí. Jenomže to nestihli, přijeli až na konec koncertu. Jeli totiž poprvé po dálnici D 1 a neodhadli, že potřebují víc času, než ukazuje navigace. V Kanadě na to asi nejsou zvyklí. Přesto jsem byl rád, že dorazili, protože jsme se sešli poprvé osobně. Písničky na desku jsme totiž dělali na dálku přes internet.“

Na jaro roku 2017 oznámil Ďurica turné k nové desce. Zahájí ho 11. dubna v pražském Lucerna Music Baru a o den později vystoupí v brněnském klubu Fléda.