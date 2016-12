Nejslavnostnější z nich, štědrovečerní, bude vyprávět o ctižádostivém králi, který by ze syna rád vychoval pravého rytíře, jenže ten má jako naschvál raději knížky než meč. Na Boží hod bude mít premiéru zábavná pohádka, která je inspirována klasickou Erbenovou Zlatovláskou, a na Štěpána se představí koprodukční česko-slovenská romantická pohádka o princezně, která musela nejprve ztratit krásu, aby poznala lásku.

Sníh, romantika a šťastný konec

V Pravém rytíři přináší scenárista Petr Hudský příběh až moc starostlivého otce (Lukáš Vaculík), kterého ve snaze dohlížet na syna nezastaví ani to, když se vydá do světa na zkušenou, a raději prince doprovází.

Diana je vychovávaná velmi přísně, ale protože má dobrodružného ducha, má to přesně opačný účinek

Cestou zažijí dobrodružství, trochu něco pokazí, ale na konec oba pochopí, že i ten druhý má svůj díl pravdy: že ohánět se mečem vždycky nepomůže a že bojovat je naopak někdy potřeba.

V rolích prince a princezny se tu sešli Jan Komínek a Lucie Černá, kteří oba vyrostli na klasických českých filmových pohádkách, oblíbili si i Mrazíka, a tak si ideální vánoční pohádku představují podobně: nesmí v ní chybět sníh, romantika a napínavý šťastný konec. A to vše divákům slibuje i Pravý rytíř – a kromě toho lásku na první pohled, zlého černokněžníka a nutnost překonávat překážky.

Princezna Lucie Černá a princ Jan Komínek.

FOTO: Česká televize

„Isabela je velmi odvážná a statečná a pro záchranu svého rytíře, do kterého se zamiluje na první pohled, by udělala cokoliv,“ prozrazuje Lucie Černá, že ona v téhle pohádce rozhodně není jediná, koho bude nutné zachránit.

Bez humoru a písniček by to nešlo

Božíhodovou pohádku s názvem Slíbená princezna napsala spisovatelka Iva Procházková na motivy klasické Erbenovy Zlatovlásky, ale obohatila ji o humor, takže podle Jitky Čvančarové, která v ní hraje královnu, je to „zábavná, příjemně normální pohádka“. Podle producentky Kateřiny Ondřejkové se diváci můžou těšit také na „dobrodružnou podívanou se spoustou skutečných zvířat a efektních triků.“

Nejmladší zlatovlasou princeznu Radost v ní hraje Marta Darcingerová, která říká, že její postava je odvážná, ale velice svá a impulzivní, takže poněkud „neprinceznovská“. Jinou princeznu by však ani hrát nechtěla. „Jako malá jsem toužila po Saxaně, především kvůli scénám s natahovací rukou, ale teď bych si spíš ráda nadabovala nějakou kreslenou postavičku,“ přemýšlí nad vytouženými pohádkovými rolemi.

Jako Jiřík se představí Jan Cina, kterému nedávno přinesla popularitu zábavná televizní soutěž Tvoje tvář má známý hlas. V současné době hraje i v divadelním představení podle slavné hudební pohádky Šíleně smutná princezna, a tak není překvapením, že v ideální pohádce podle něj nesmí chybět písničky.

„Pamatuji si například všechny písničky v Lotrandovi a Zubejdě,“ prozrazuje herec, který kromě šťastného konce očekává od pořádné pohádky i mravní poučení.

Vánoce jen s Popelkou a Perinbabou

Odvážná je i princezna Diana z česko-slovenské pohádky Zázračný nos, která příliš nedůvěřuje svému snoubenci Filipovi a ráda by si ověřila, že ji skutečně miluje a je k ní upřímný.

„Diana je vychovávaná velmi přísně, ale protože má dobrodružného ducha, má to přesně opačný účinek, než by si její otec přál. Touží žít naplno, a proto se nebojí rebelie. A když už se tedy má provdat, tak to musí být jen z oboustranné lásky,“ líčí její představitelka Kristína Kanátová, která mezi své nejoblíbenější pohádky počítá Perinbabu a Tři oříšky pro Popelku. „Jako dítě jsem si na Popelku často hrála. Svému dětskému kolu jsem říkala Jurášek a s babičkou jsme uměly všechny repliky nazpaměť,“ vzpomíná herečka.

Obě pohádky prý musí vidět každý rok, jinak by to nebyly ty pravé Vánoce.