Scott Bradlee s kapelou tvoří jazzové verze popových a rockových hitů, které vyšly na deskách jako Hello My Ragtime '80s, Mashups by Candlelight nebo A Motown Tribute to Nickelback.

U nás vystupovali už v roce 2014 v Lucerna Music Baru a opět v roce 2015 a 2016. Velký sál Lucerny bude tentokrát na přání umělců upraven k sezení. Evropské turné nyní Bradlee absolvuje simultánně se dvěma sestavami.

Vstupenky na sezení jsou k dispozici v na stránkách www.agharta.cz a vstupenky na stání za 695 Kč jsou nově k dispozici v síti Ticketpro.