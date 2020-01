„Zpřerážet mu ruce.” Portrét Karla Gotta v Českých Budějovicích poničil vandal

„Portrét jsem maloval dva dny podle šablon, které jsem si vytvořil. Chtěl jsem, aby i lidé v Českých Budějovicích měli na zpěváka vzpomínku. Když jsem to domaloval, kolemjdoucí se u malby zastavovali a fotili se u ní,“ řekl umělec.

Jenže graffiti vydrželo na stěně pouze dva měsíce. Začátkem ledna ho totiž zatím neznámý vyndal přestříkal černou barvou. Na obličej Karla Gotta namaloval kříž a přestříkal i jeho jméno. Lidé, kteří pod graffiti zapalovali i svíčky, to doslova nadzvedlo ze židle. „To je vidět, že si lidi vůbec ničeho neváží. Proč tohle dělají? Vždyť to je ohavnost,“ reagovala na poničené dílo Alena Jedličková z Českých Budějovic. A kritikou nešetří ani ostatní kolemjdoucí. „Ruce bych mu zpřerážela a napařila bych mu pěknou pokutu,“ dodala Jaroslava Vítovcová.

Umělec se domnívá, že jeho dílo poškodil jeden z jeho známých. „Mám podezření na mého bývalého kolegu, se kterým jsem dříve spolupracoval. Rozešli jsme se totiž ve zlém, protože já jsem netoleroval jeho názory, co se týká graffiti. Nemám to podložené, ale myslím si, že to byla z jeho strany pomsta,“ řekl Jack Reyes.