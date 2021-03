Žij a nech žít, prohlásil u soudu muž, který přítelkyni ubodal 21 ranami

„Cítím obrovskou vinu a lítost nad tím, co se stalo. Přijímám vinu, ale nesouhlasím s právní kvalifikací,“ prohlásil na úvod své výpovědi Nálevka. „Samozřejmě to bylo trošičku jinak, není to tak, jak to popsala obžaloba,“ pokračoval muž a přečetl své připravené prohlášení (či „svědectví člověka, který přišel o vše, co mu přišlo drahé“, jak prohlášení uvedl), ve kterém popsal svůj vztah se zavražděnou, okolnosti její smrti a své následné jednání.