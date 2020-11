Zdrogovaný najel do policistů, zastavila ho až střelba. Dostal čtyři roky

Hoška se pokusili policisté zastavit při silniční kontrole 25. května krátce po půlnoci v Otrokovicích. Na pokyny strážců zákona nereagoval, šlápl na plyn a vysokou rychlostí chtěl zmizet, přičemž nerespektoval snad žádné dopravní předpisy. Nakonec jeho jízda skončila po nárazu do policejního auta postaveného jako zátaras. „Úmyslně narazil do služebního vozidla, když ho chtěl objet. Jeden z policistů pak vystřelil směrem na levé přední kolo auta obžalovaného,“ popsala situaci soudkyně brněnského soudu Hana Kleinová.

Muže potrestal už Okresní soud v Uherském Hradišti, kde za ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí, poškození cizí věci násilí proti orgánům veřejné moci dostal čtyři roky vězení a zákaz řízení na šest let. Takový trest se ale Hoškovi zdál nepřiměřeně přísný a podal odvolání. V něm tvrdil hlavně to, že do policistů nenajel.

„Jen jsem o to jejich auto škrtnul a hned jsem zastavil. Opravdu jsem se snažil jen projet mezerou, ne že bych do jejich auta narážel nebo napadal policii. Moc mě to mrzí, nemělo se to stát, ale čtyři roky je moc. Bral bych tři roky,“ přednesl před odvolacím senátem.