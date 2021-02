Zbytečná agrese, schytal to voják za vybržďování

„Na obžalovaného bude mít odsouzení drtivý dopad, ale může si za to sám svým nezodpovědným jednáním, které bylo záměrné s cílem potrestat jiného řidiče jen proto, že měl pocit ohrožení. Ztratil nervy a sebekontrolu, což je věc, která se řidiči nesmí stát. Šlo o naprosto hazardérský kousek, zbytečnou agresi, která naštěstí neskončila nějakým fatálním následkem,“ uvedl soudce při odůvodnění rozsudku.

Incident se stal předloni v prosinci na silnici mezi Křenovy a Ohůčovem na Domažlicku. Horník jel tehdy směrem na Plzeň. Před Ohůčovem začal na plné čáře předjíždět řidičku vozidla, které krátce předtím vyjelo z vedlejší silnice. Po předjetí začal záměrně prudce brzdit až do téměř úplného zastavení a došlo ke střetu. Do ženy pak zezadu narazilo další vozidlo.

Horník se pak snažil z místa marně odjet. Před soudem se hájil tím, že brzdil z leknutí. „To auto mi tam vjelo asi 50 metrů přede mnou. Viděl jsem, že to neubrzdím, tak jsem ho objel a pak se zařadil před něj. A jak jsem byl v šoku, tak jsem potom začal brzdit. Nebylo to žádné razantní zadupnutí. Pak přišly dva nárazy,“ vypovídal Horník.

Přiznal, že zastavit na frekventované silnici nebyl zrovna dobrý nápad. „Chtěl jsem se té řidičky zeptat, jestli jí to přijde normální, proč mi tam vjela,“ dodal Horník.

Další účastnice nehody to ale viděla jinak. „Bílou dodávku jsem zaregistrovala asi 150 metrů od křižovatky. Bylo to v bezpečné vzdálenosti, a tak jsem se rozjela. Po chvilce, kdy už jsem měla zařazený čtvrtý rychlostní stupeň, mě začala dodávka předjíždět. Tak jsem ubrala plyn a snažila se trochu uhnout, protože tam byla plná čára,“ popisovala situaci před samotným karambolem řidička škodovky Jitka Marianová (62).