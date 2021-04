Žalobce chce vazbu pro tři lidi obviněné z teroristického útoku

Pětici policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve čtvrtek z teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu a podpory a propagace terorismu. Obvinění čelí i jedna právnická osoba.

Bílý navrhuje na tři stíhané uvalit vazbu kvůli tomu, že by mohli uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky. Obviněným hrozí za trestný čin teroristického útoku až 20 let vězení, u trestného činu financování terorismu až 12 let vězení a v případě podpory a propagace terorismu může soud uložit maximálně patnáctileté vězení.

Obviněni členové spolku

Mezi obviněnými jsou podle dřívějších informací médií členové paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, a to včetně jejich předsedy Ivana Kratochvíla, bývalého podplukovníka české armády, který pravidelně přispíval na proruský web Sputnik nebo do Parlamentních listů.

Podle serveru iRozhlas.cz je mezi zadrženými i náčelnice štábu téhož spolku Andrea Krulišová, pro kterou si prý policie přišla ve středu ráno do jejího bytu v pražském Karlíně. V roce 2014 tato šedesátiletá žena neúspěšně kandidovala v Praze 8 do zastupitelstva za stranu Svobodní, o tři roky později se opět bez úspěchu pokusila dostat do Poslanecké sněmovny za hnutí Blok proti islámu.

Krulišová údajně vedla výcvik několika desítek českých občanů, kteří měli odcestovat do Donbasu, aby bojovali za proruské separatisty. Spolek má být navíc podle serveru Manipulátoři napojen přímo na ruské tajné služby a jeden z jeho členů v minulosti odjel na Donbas, kde se údajně zapojil do bojů na straně separatistů. Po návratu spolek začal shánět peníze, aby do válčící zóny mohli vycestovat další zájemci.

Vedení spolku v čele s Kratochvílem podle dřívějších zjištění Práva pořádalo v Česku branné dny pro děti základních škol, jejichž náplní byly mimo jiné hod granátem, střelba z ručních zbraní, ukázka vojenské a hasičské techniky nebo taky přednáška historika.

Českoslovenští vojáci v záloze za mír ale také pravidelně pořádali vojenská cvičení, na nichž cvičili se všemi „zákonně povolenými zbraněmi i replikami“. Členy spolku spojuje ostrá kritika NATO, kterou jejich zástupce kontrolní komise označil za teroristickou organizaci.

Zadržený kněz

Třetím v řadě mezi zatčenými je pak podle serveru iRozhlas.cz pravoslavný kněz s jasnou proruskou orientací Přemysl Ivan Hadrava, který byl pověřen duchovní správou obce při litoměřickém chrámu svatého Václava. Nejednou se měl zúčastnit demonstrací, které organizoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

V roce 2017 ale Hadrava například po této akci sloužil mši za oběti bombardování. V civilním životě pracoval šestapadesátiletý duchovní v sociální sféře. Podle Deníku poskytoval pomoc závislým nebo vězňům, v roce 2019 pomáhal v Praze.