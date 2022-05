Záchranáře stíhají za opilost a neposkytnutí pomoci

Policejní mluvčí Eva Červenková Právu potvrdila, že je proti lékaři vedeno trestní stíhání pro přečiny neposkytnutí pomoci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu za to až tři roky vězení a zákaz práce lékaře.

Lékaři přitom popisovali, že muž deset dní nejedl, špatně dýchá, má černorudý jazyk, průjem a zimnici. Znalec z urgentní medicíny Ondřej Franěk do posudku napsal, že stav pacienta byl akutní a bez zdravotnické pomoci mohl vést až k selhání základních životních funkcí.

Opilý záchranář cestou do nemocnice klimbal na pacientce, soud ho nepotrestal

Opilý záchranář cestou do nemocnice klimbal na pacientce, soud ho nepotrestal Krimi

„V případě alkoholu to byl jeho první exces. V polovině června by měl absolvovat pohovor, pokud ho uznají za zdravotně způsobilého k výkonu práce u záchranné služby, dostane druhou šanci,“ uvedl Hrdlička.

Vrátit se zpět do zaměstnání by obviněnému lékaři podle Hrdličky nebránilo ani trestní stíhání za neposkytnutí pomoci. „Tady je třeba ctít presumpci neviny do pravomocného rozhodnutí soudu, což může trvat roky,“ vysvětlil Hrdlička.