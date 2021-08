Za vykolejený vlak u Chebu soud zprostil obžaloby strojvůdce

Samotnou nehodu už Růžička z hlavy nevymaže. Když tehdy vyjel z lesa, nevěřil vlastním očím. „Před sebou jsem viděl esíčko a rychlostník s třicítkou. Bylo mi hned jasný, že to nevyjde. Okamžitě jsem zatáhl rychlobrzdu, pevně se chytil a čekal, co bude,“ líčil strojvůdce, co předcházelo samotné havárii.

Podle něj se ale zaměstnavatel brání, že od dubna 2019 už trvalé omezení na trati do knihy normálií nezapisuje, ale strojvůdci jsou informováni o traťových poměrech výhradně elektronicky do tabletů. „Jenže to nám nikdo nedal vědět. Sice na to existuje nějaké rozhodnutí, ale to se dostalo jen k vedoucím provozních jednotek,“ dodal Staněk.