Za schvalování smrti vojáků z mise jde důchodce k soudu

Vyplývá to z justiční databáze, Právu to v pátek potvrdila i mluvčí pražského vrchního soudu Simona Heranová. „Se senátem jsme dospěli k závěru, že žalovaný skutek nemá oporu v důkazech, které jsou ve spise,“ zdůvodnil v červnu krajský soudce Tomáš Mahr, proč vrátil případ do přípravného řízení. Z jakého důvodu jeho rozhodnutí následně vrchní soud zrušil, Heranová nekomentovala.