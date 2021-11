Vyvedli prý z firmy pět milionů. Zaplaťte třetinu a běžte, navrhuje žalobce

Podle obžaloby, se kterou se Právo mělo možnost seznámit, podepsali Zemánek s Chromým v roce 2012 za již dávno se potápějící Četrans smlouvu s firmou JK Consult, kterou přes bílého koně skrytě ovládali, aby pak mohli do blížícího se konkurzu přihlásit pohledávky za pět milionů korun.

„Ten starší pán, který mi byl představen jako jednatel společnosti JK Consult, působil jako ovce, nesvéprávná osoba, nezpůsobilá cokoli rozhodnout. Nebyl schopen na cokoli, co jsem se jej zeptal, relevantně odpovědět,“ vzpomínal před vyšetřovateli zaměstnanec společnosti, která nakonec Četransu pronajala auta.

Sám zmizel z čela JK Consult po předání pohledávky na firmu obžalovaného Wilka a byl nahrazen Vietnamcem, jenž byl už o několik let dříve soudně vyhoštěn z České republiky.

Zatímco v roce 2009 Četrans provozoval 300 vozů, v roce 2011 to bylo už jen 120 a o rok později měla firma jedno vlastní nákladní auto.

„O trestnosti jednání všech obviněných svědčí i řada nepřímých důkazů, mimo jiné i to, že prakticky všechny platby týkající se předmětných pohledávek měly probíhat hotovostně, byť k tomu nebyl dán žádný racionální důvod, a to mnohdy tzv. řetězením plateb kvůli dodržení limitů pro maximální výši hotovostních plateb,“ upozornil žalobce.

„Přestože součet částek navrhovaných trestů činí „pouze“ 30 procent částky, o kterou byly v konečném důsledku věřitelé společnosti Četrans koordinovanou trestnou činností obviněných ochuzeni, považuji to za dostatečné, a to zejména po zohlednění časového odstupu cca devíti let od spáchání trestné činnosti,“ vysvětlil státní zástupce.