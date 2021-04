Voják v dodávce „vyškolil“ řidičku vybržděním, soud mu vyměřil pokutu 30 tisíc

Incident se stal předloni v prosinci na silnici mezi Křenovy a Ohučovem na Domažlicku. Horník jel tehdy s dodávkou směrem na Plzeň. Před Ohučovem začal na plné čáře předjíždět řidičku vozidla, které krátce předtím vyjelo z vedlejší silnice. Po předjetí začal záměrně prudce brzdit až do téměř úplného zastavení a došlo ke střetu. Do ženy pak zezadu narazilo další vozidlo.

Před soudem se dvacetiletý voják z povolání hájil tím, že brzdil z leknutí. „To auto mi tam vjelo asi 50 metrů přede mnou. Viděl jsem, že to neubrzdím, tak jsem ho objel a pak se zařadil před něj. A jak jsem byl v šoku, tak jsem potom začal brzdit. Nebylo to žádné razantní zadupnutí. Pak přišly dva nárazy,“ vypověděl Horník.

Zbytečná agrese, schytal to voják za vybržďování

Zbytečná agrese, schytal to voják za vybržďování Krimi

Přiznal, že zastavit na frekventované silnici nebyl zrovna dobrý nápad. „Chtěl jsem se té řidičky zeptat, jestli jí to přijde normální, proč mi tam vjela,“ dodal Horník.

Podle předsedy senátu Davida Protivy chtěl obžalovaný řidičku vyškolit za to, že mu předtím nedala přednost a omezila ho. „To, že udělal úhybný manévr předjetím vozidla přes plnou čáru lze tolerovat. To, co ale následovalo potom, už ale ohleduplné nebylo a šlo o protiprávní jednání. I když obžalovaný neměl v úmyslu způsobit nehodu, musel předpokládat, že k tomu může dojít,“ vysvětlil Protiva.