Vlajka je to nejcennější, hájil se u soudu fanoušek Baníku obžalovaný z loupeže

Už několik týdnů dopředu sledovali opavské fanoušky a monitorovali jejich pohyb a fungování na stadionu v Brně, kde opavští fotbalisté kvůli rekonstrukci opavského stadionu nějakou dobu hráli. Někteří členové skupiny se dokonce vmísili i do kotle opavských fanoušků. Následně sledovali auto s opavskými fanoušky z Brna až téměř do Opavy. Nedaleko obce Březová na Opavsku pak fingovali defekt a donutili vůz s Opavany zastavit a dalšími auty mu zablokovali cestu.

Následně s kuklami na hlavách obstoupili auto a začali do něj kopat a bouchat. Pak z kufru odnesli vlajky a šály a také batoh s osobními věcmi. U soudu vypovídal pouze jeden z obžalovaných, který se ale podle svých slov přímo přepadení neúčastnil. „Nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu. Připouštím, že jsem fanoušek Baníku, s některými obžalovanými se znám, ale na místě činu jsem se nenacházel,“ řekl ve své krátké výpovědi, kterou přečetl z papíru.

Soudce následně četl výpovědi obžalovaných, kteří u soudu mluvit odmítli, z přípravného řízení. Někteří z nich se doznali, ale svoji účast se snažili zlehčovat. „Kdybych věděl, co se na místě bude dít, tak bych tam nejel. Svého činu lituji,“ řekl jeden z nich, který se ale přiznal, že prvotním záměrem bylo zmocnit se vlajek, které s sebou fanoušci opavského týmu vezli. „Vlajka je takové to nejcennější, co fanoušci mají,“ řekl.