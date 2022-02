Vikáře obviněného za uříznuté varle postavila církev mimo službu

„Nesmí vysluhovat žádné svátosti. Dále byl odvolán ze všech funkcí, které zastával,“ reagoval na případ nadřízený stíhaného duchovního. Podle něj dotyčný postoupí do budoucna různá vyšetření.

„Nemůžeme obvinění našeho spolubratra ani potvrdit, ani vyvrátit a musíme čekat, až orgány činné v trestním řízení dokončí vyšetřování. Na základě jeho výsledků jsme připraveni vyvodit důsledky. Pokud by se obvinění potvrdilo, proběhne vedle světského také církevní proces. V tomto případě bychom také chtěli poskytnout podporu obviněnému spolubratrovi, aby byl schopen nést důsledky svého jednání a jít cestou pokání,“ reagovala dále církev s tím, že pokud by se ukázal opak, je připravena být mu oporou při návratu do normálního života.