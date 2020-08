Ty hajzle! Tys to zapálil, křičeli zachránění z balkónu na muže

Popisované drama se odehrálo v sobotu krátce před osmnáctou hodinou. „Ti tři muži se na balkonu snažili pomoci ženě, která se také pokoušela přelézt z vedlejšího bytu. Měla ale strašný strach, protože je to opravdu velká výška,“ řekl Právu soused.

Když jeden z mužů dole pod domem uviděl muže, který byt podpálil, začal na něj křičet. Řval ma něj: „Ty hajzle! Tys to zapálil!“

Teprve po pár minutách, když se kouř na chodbě rozplynul a bylo vidět siluety hasičů, kteří začali vyrážet dveře do sousedních bytů, otevřel. „Volal jsem na hasiče, že mám v bytě popálené lidi. Pak nás vyvedli z domu ven,“ dodal muž, který svou pomoc sám nijak nevyzdvihuje.

V očích sousedů se přitom stal hrdinou. „Měl by dostat medaili za to, že těm lidem pomohl,“ řekla jedna ze sousedek. Muž se ale jako hrdina podle svých slov necítí.

„Rozhodně se nedá říct, že jsem je zachránil. Jediné, co jsem pro ně mohl udělat, bylo podání židle,“ dodal.