Strojvedoucí před srážkou na červenou zastavil, pak se ale nečekaně rychle rozjel

Již ve středu ministr dopravy Karel Havlíček připustil, že rychlost vlaku mohla být až 70 km/h. Strojvůdce podle něj zastavil na červenou a pak se rozjel, což mu předpisy umožňují. Není tudíž možné, že by strojvedoucí červenou na návěstidle přehlédl. Měl by ale jet jen tak rychle, aby byl schopen zastavit, jakmile by před sebou viděl vlak.