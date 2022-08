Strakonický soud napravil křivdu z padesátých let, rehabilitoval uvězněnou statkářku

Úterní soud rehabilitoval tedy i toto zabavení části statku. Matka ani dcera se rozsudku nedožily, a tak ho vyslechly až vnučky Švejdové Jaroslava Forejtová a Hana Králová. Ta se při vyhlášení rozsudku neubránila slzám. „Je to pro nás morální satisfakce a důkaz toho, že se lze domoci práva,“ kvitovala rozsudek její sestra Jaroslava Forejtová.

„My tam teď žijeme, ale kdyby nebylo manžela, tak bychom se do oprav a bydlení vůbec nepustili. Dělali jsme celé nové krovy 25metrového stavení, na jedné budově chyběly tašky. Bylo to po JZD zkrátka v hrozném stavu, ale dokázali jsme to napravit,“ konstatovala Králová.