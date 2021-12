Stíhání extajemníka ÚV KSČ Fojtíka zatím nekončí

Jenže podle nynějších zjištění redakce se žalobce zatím rozhodl návrhu ÚDV nevyhovět a vyžádá si nový znalecký posudek, který by měl znovu přezkoumat Fojtíkův především duševní stav.

Právu to v úterý potvrdil šéf žalobců z Prahy 1 Jan Lelek. „V případu obviněného Fojtíka jsme čekali na rozhodnutí Ústavního soudu, které padlo minulý týden,“ uvedl Lelek.

Vajnar měl v té době jako federální ministr vnitra v kompetenci upravovat nařízeními a rozkazy práva a povinnosti příslušníků Pohraniční stráže, a to včetně oprávnění užít zbraň.

Ústavní soudci sice nerozhodovali o Fojtíkově případu, nýbrž jen o Štrougalovi s Vajnarem, nicméně dopad to má podle žalobce Lelka i na tuto kauzu úplně stejný.

Fojtíka obvinili pracovníci ÚDV letos v lednu z toho, že ani on nezabránil střílení do lidí utíkajících z ČSSR přes hranice. Za zločin zneužití pravomoci veřejného činitele mu hrozí dva roky až deset let vězení.