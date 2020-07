Starosta dostal podmínku kvůli smrti ženy na oslavě

Objekt zvaný Žudr několik let obec svépomocí opravovala bez stavebního povolení. Přestože místo opravy, kde zela dva metry hluboká díra do sklepa, nebylo nijak označeno nebo zabezpečeno, povolil starosta v objektu pořádat soukromé akce včetně oslav s podáváním alkoholu.

V polovině března loňského roku na jedné takové akci došlo k neštěstí – žena si zřejmě spletla dveře a místo na WC vešla do chodby ke schodišti a spadla do sklepa. Při pádu se smrtelně zranila.

„Nesouhlasíme, že je na klienta pohlíženo jako na vlastníka, tou je přece obec. Ta byla i stavebníkem. Spoléhal na názor odborníků, nikdo mu nic nevytkl, že by tam bylo nějaké rizikové místo. Byl přesvědčen, že pokud je nájemcem objektu osoba s plnou odpovědností před zákonem, tak by měla nést i odpovědnost za to, že problematický prostor nebude zpřístupněn,“ argumentoval starostův obhájce.

„Přece nemůže předat klíče bez předchozího zabezpečení, na to nepotřebuje mít stavební vzdělání, na to stačí selský rozum. Sám mohl bez obtíží rozpoznat nebezpečí místa, tam opravdu mohl spadnout kdokoli,“ dodala soudkyně.

Sám starosta po verdiktu i nadále upozorňoval na to, že dveře k díře byly zamčené. „Nikdo tam neměl přístup kromě toho, komu jsem klíče předal. Tam došlo k tomu, že tam někdo obsluhoval kotel, dveře sice zamkl, ale nedovřel, a tak došlo k tomu, co se stalo. Je mi to moc líto, dotklo se to celé rodiny i celé obce,“ řekl Hochvald.